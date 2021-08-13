В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в автобусе в Воронеже

В Минздраве России рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в автобусе в Воронеже.

В ведомстве сообщили, что «в результате происшествия в пассажирском автобусе Воронежа были госпитализированы 19 человек, двое пострадавших скончались».

«На данный момент состояние 13 госпитализированных в больницы Воронежа стабильное, без отрицательной динамики. Ещё четверо пострадавших получают помощь амбулаторно», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее губернатор Александр Гусев сообщил, что число погибших в результате взрыва в автобусе в Воронеже возросло до двух.

В СК заявили о возбуждении дела по факту случившегося.