В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в автобусе в Воронеже
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В ведомстве сообщили, что «в результате происшествия в пассажирском автобусе Воронежа были госпитализированы 19 человек, двое пострадавших скончались».
«На данный момент состояние 13 госпитализированных в больницы Воронежа стабильное, без отрицательной динамики. Ещё четверо пострадавших получают помощь амбулаторно», — приводит ТАСС сообщение.
Ранее губернатор Александр Гусев сообщил, что число погибших в результате взрыва в автобусе в Воронеже возросло до двух.
В СК заявили о возбуждении дела по факту случившегося.