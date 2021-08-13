Синхронистка Шишкина рассказала об эмоциях после возвращения в Россию с ОИ в Токио

Российская синхронистка Алла Шишкина ответила на вопрос, какие эмоции преобладали после возвращения в Россию с летних Олимпийских игр в Токио.

«Нас не было дома больше месяца, поэтому ощущала усталость. После девятичасового перелёта пришлось ехать по жаре на автобусе в центр. Сначала запал был, а потом хотелось просто добраться до дома и лечь. Накладывалась и смена часовых поясов. Хотя, безусловно, всё это перекрывалось радостью от победы и возвращения на родину. Наконец-то получили возможность послушать свой гимн и спели его, потрогали флаг. Да и столько людей собралось, родные приехали на Красную площадь», — сказала Шишкина в интервью RT.

Ранее она заявила, что российские синхронистки были готовы к любым неожиданностям в групповых соревнованиях на ОИ.