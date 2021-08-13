Пловец Гирёв рассказал о реакции сборной России на высказывания американца Мёрфи о Рылове

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Российский пловец Иван Гирёв рассказал о реакции сборной России на высказывания американца Райана Мёрфи в адрес россиянина Евгения Рылова на летних Олимпийских играх в Токио.
Пловец Гирёв рассказал о реакции сборной России на высказывания американца Мёрфи о Рылове
  • РИА Новости

«Тема допинга очень натянутая, с ней скептически относятся. Другие страны не особо рады, что Россия выступала на Олимпийских играх. В плавании это не ощущалось, но были прецеденты у Райана Мёрфи и Евгения Рылова. Райан просто так выразил позицию, возможно, он этого не имел ввиду. Реакция в национальной команде была достаточно нейтральной, — цитирует Гирёва официальный сайт «Матч ТВ».

Напомним, Рылов завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Токио на дистанции 200 метров на спине. Мёрфи, выигравший серебро, на пресс-конференции сделал скандальное заявление о своих сомнениях в чистоте атлетов. Позже оба пловца пообщались и уладили конфликт.

Ранее американский пловец заявил, что его слова после победного заплыва Рылова на ОИ в Токио неверно истолковали.

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