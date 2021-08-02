Американец Мёрфи объяснил свои слова о допинге после победного заплыва Рылова

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Американский пловец Райан Мёрфи заявил, что его слова после победного заплыва Евгения Рылова на Олимпиаде в Токио неверно истолковали.
Американец Мёрфи объяснил свои слова о допинге после победного заплыва Рылова
  • Reuters
  • © Robert Hanashiro-USA TODAY Sports

«Тот самый вопрос о допинге в плавании мне задали в крайне неподходящий момент. Я считаю, что данная проблема существует, но никаких отсылок к конкретным странам и спортсменам я не делал. Считаю, что смысл сказанного мной потерялся при переводе», — приводит слова Мёрфи «Матч ТВ».

По его мнению, некоторые журналисты могли специально исказить его слова. Также он заявил, что в тот день поговорил с Рыловым и другим российским пловцом, Климентом Колесниковым.

«Хотел бы, чтобы соперники уважали меня, так что после наших бесед мне сильно полегчало. Убедился, что парни зла не держат. У меня не было намерений как-то принизить их достижения. Как только я узнал, что мои слова неправильно передали, сразу же связался с Рыловым», — добавил Мёрфи.

Для Рылова золото на дистанции 200 м на спине стало третьей наградой на Играх в Токио. Прежде он завоевал золото на дистанции 100 м на спине, а также серебро в эстафете 4 × 200 м вольным стилем.

Ранее американская пловчиха Лилли Кинг выразила мнение, что Россию нельзя было допускать на Олимпийские игры.

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