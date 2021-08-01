Американская пловчиха считает, что Россию нельзя было допускать на Олимпийские игры

Двукратная олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира по плаванию Лилли Кинг высказалась об участии российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио.

«В Токио на этой неделе выступало много людей, которых здесь, пожалуй, не должно было быть. Испортило ли это мой олимпийский опыт? У меня не было борьбы с кем-то из страны, которую должны были снять с соревнований, а вместо этого дали шлепок по запястью и осуществили ребрендинг национального флага. Так что лично на меня это не так сильно повлияло. Но это отразилось на Райане Мёрфи, который проиграл Рылову. Хочет он это комментировать или нет, мне всё равно. Но знаю, что это испортило его олимпийский опыт, и мне жаль, что так произошло», — приводит слова Кинг Yahoo Sports.

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