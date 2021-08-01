Американская пловчиха считает, что Россию нельзя было допускать на Олимпийские игры

Короткая ссылка
Двукратная олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира по плаванию Лилли Кинг высказалась об участии российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио.

«В Токио на этой неделе выступало много людей, которых здесь, пожалуй, не должно было быть. Испортило ли это мой олимпийский опыт? У меня не было борьбы с кем-то из страны, которую должны были снять с соревнований, а вместо этого дали шлепок по запястью и осуществили ребрендинг национального флага. Так что лично на меня это не так сильно повлияло. Но это отразилось на Райане Мёрфи, который проиграл Рылову. Хочет он это комментировать или нет, мне всё равно. Но знаю, что это испортило его олимпийский опыт, и мне жаль, что так произошло», — приводит слова Кинг Yahoo Sports.

Сборная России из-за санкций WADA вынуждена выступать на Олимпийских играх без национального флага и гимна.

Ранее Хачанов признался, что ему невыносимо терпеть негатив вокруг российских атлетов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить