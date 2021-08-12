The Times: в УЕФА намерены заменить финансовый фейр-плей потолком зарплат
- Reuters
Об этом сообщает The Times. По информации источника, вместо этого будет предложено ввести потолок зарплат. Для тех, кто будет его превышать, предусмотрен налог на роскошь. Данный порядок может быть введён с 2022 года. В качестве его аналога упоминается система, которая действует в НБА.
Клубы, выступающие в еврокубковых соревнованиях, будут иметь право расходовать на зарплаты не более 70% от общего объёма полученных средств.
Те команды, показатели которых не будут соответствовать введённому лимиту, должны будут платить налог. Если потолок будет превышен на 20% и менее, то клуб будет обязан заплатить сумму, эквивалентную сумме перерасхода. Если потолок будет превышен более чем на 20%, нарушителю придётся выплатить в полтора-два раза больше суммы перерасхода.
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