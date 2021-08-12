The Times: в УЕФА намерены заменить финансовый фейр-плей потолком зарплат

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вскоре выпустит заявление, в котором будет объявлено об отмене финансового фейр-плей.

Об этом сообщает The Times. По информации источника, вместо этого будет предложено ввести потолок зарплат. Для тех, кто будет его превышать, предусмотрен налог на роскошь. Данный порядок может быть введён с 2022 года. В качестве его аналога упоминается система, которая действует в НБА.

Клубы, выступающие в еврокубковых соревнованиях, будут иметь право расходовать на зарплаты не более 70% от общего объёма полученных средств.

Те команды, показатели которых не будут соответствовать введённому лимиту, должны будут платить налог. Если потолок будет превышен на 20% и менее, то клуб будет обязан заплатить сумму, эквивалентную сумме перерасхода. Если потолок будет превышен более чем на 20%, нарушителю придётся выплатить в полтора-два раза больше суммы перерасхода.

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