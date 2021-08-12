Вилков дал оценку судейству Карасёва в матче за Суперкубок УЕФА

Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) россиянин Михаил Вилков высоко оценил работу российской бригады судей во главе с Сергеем Карасёвым в матче за Суперкубок УЕФА.

«Карасёв и бригада прекрасно отработали матч. Уровень судейства ни на ступеньку не уступал качеству игры футболистов. Можно сказать, что отработали без ошибок», — цитирует Вилкова «Спорт- Экспресс».

Вилков признался, что заметил некоторые недочёты в работе, но они были незначительными. Он также отметил, что ассистенты 42-летнего Карасёва тоже отработали на отлично.

В матче за Суперкубок УЕФА 11 августа в Белфасте лондонский «Челси» переиграл испанский «Вильярреал». Основное и дополнительное время завершилось со счётом 1:1. А в серии пенальти сильнее оказался лондонский клуб 6:5.

Ранее сообщалось, что Карасёв назначен на центральный матч четвёртого тура РПЛ «Локомотив» — «Зенит».