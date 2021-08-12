Названы знаменосцы сборной России на Паралимпиаде в Токио

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Временно исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил имена отечественных знаменосцев на Паралимпиаде в Токио.
Названы знаменосцы сборной России на Паралимпиаде в Токио
  • © REUTERS / KIM KYUNG-HOON

Как сообщает РИА Новости, ими стали двукратная чемпионка Паралимпиад в беге на 1500 м Елена Паутова и шестикратный чемпион мира в беге на короткие дистанции Андрей Вдовин.

«Я пока немного шокирована, не знаю, как принять эту новость. Ранее я несла факел перед Играми в Сочи. Это такая ответственность», — сказала Паутова.

В свою очередь, Вдовин поблагодарил ПКР за предоставленную возможность нести флаг, поскольку это большая ответственность.

«Постараемся с Еленой не подвести не только на церемонии открытия, но и на самих Играх», — добавил спортсмен.

Паралимпиада пройдёт с 24 августа по 5 сентября.

Ранее сообщалось, что Международный паралимпийский комитет (МПК) утвердил заявку сборной России на летние Паралимпийские игры в Токио.

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