МПК утвердил заявку сборной России на Паралимпийские игры в Токио

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил, что Международный паралимпийский комитет (МПК) утвердил заявку сборной России на летние Паралимпийские игры в Токио.

«Из Международного паралимпийского комитета получено подтверждение, что все российские спортсмены, заявленные на Паралимпийские игры в Токио, получили допуск на соревнования. Все спортсмены, представленные Паралимпийским комитетом России на Паралимпийские игры, удовлетворяют минимальным требованиям по тестированию, изложенным в пересмотренных поствосстановительных критериях Международного паралимпийского комитета для Паралимпийского комитета России», — цитирует Рожкова ТАСС.

По словам президента ПКР, тестирование сборной России для Паралимпийских игр в Токио было проведено Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), МПК, Международным агентством допинг-тестирования (ITA) и различными паралимпийскими международными федерациями.

«За период тестирования с 5 марта по 2 августа 2021 года различные антидопинговые организации собрали более 1 тыс. проб у российских паралимпийцев», — сообщил он.

Паралимпиада в Токио пройдёт с 24 августа по 5 сентября. От сборной России на Паралимпиаду заявлены 242 спортсмена.

Ранее Путин обратился к российским паралимпийцам.