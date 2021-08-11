МПК утвердил заявку сборной России на Паралимпийские игры в Токио
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«Из Международного паралимпийского комитета получено подтверждение, что все российские спортсмены, заявленные на Паралимпийские игры в Токио, получили допуск на соревнования. Все спортсмены, представленные Паралимпийским комитетом России на Паралимпийские игры, удовлетворяют минимальным требованиям по тестированию, изложенным в пересмотренных поствосстановительных критериях Международного паралимпийского комитета для Паралимпийского комитета России», — цитирует Рожкова ТАСС.
По словам президента ПКР, тестирование сборной России для Паралимпийских игр в Токио было проведено Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), МПК, Международным агентством допинг-тестирования (ITA) и различными паралимпийскими международными федерациями.
«За период тестирования с 5 марта по 2 августа 2021 года различные антидопинговые организации собрали более 1 тыс. проб у российских паралимпийцев», — сообщил он.
Паралимпиада в Токио пройдёт с 24 августа по 5 сентября. От сборной России на Паралимпиаду заявлены 242 спортсмена.
Ранее Путин обратился к российским паралимпийцам.