Голкипер Чужков предположил, что российских гимнасток могли засудить на Олимпиаде

Голкипер сборной России по пляжному футболу Максим Чужков прокомментировал скандал с судейством в соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио.

«Я не арбитр, поэтому мне сложно анализировать выступление спортсменок. Очень жаль, что подобное происходит на Олимпиаде. Возможно, девчонок действительно засудили», — заявил Чужков в интервью RT.

По мнению Чужкова, сборная России более чем успешно выступила на Играх. Он также признался, что больше всего его порадовала победа Марии Ласицкене.

Дина Аверина завоевала серебро в индивидуальном многоборье на Олимпиаде, а Арина Аверина заняла четвёртое место. Победу на соревнованиях одержала израильтянка Линой Ашрам, несмотря на то что уронила ленту в последнем упражнении.

Ранее Ирина Винер-Усманова заявила, что останется тренером сборной России по художественной гимнастике.