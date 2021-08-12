Голкипер Чужков предположил, что российских гимнасток могли засудить на Олимпиаде

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Голкипер сборной России по пляжному футболу Максим Чужков прокомментировал скандал с судейством в соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио.
Голкипер Чужков предположил, что российских гимнасток могли засудить на Олимпиаде
  • Reuters

«Я не арбитр, поэтому мне сложно анализировать выступление спортсменок. Очень жаль, что подобное происходит на Олимпиаде. Возможно, девчонок действительно засудили», — заявил Чужков в интервью RT.

По мнению Чужкова, сборная России более чем успешно выступила на Играх. Он также признался, что больше всего его порадовала победа Марии Ласицкене.

Дина Аверина завоевала серебро в индивидуальном многоборье на Олимпиаде, а Арина Аверина заняла четвёртое место. Победу на соревнованиях одержала израильтянка Линой Ашрам, несмотря на то что уронила ленту в последнем упражнении.

Ранее Ирина Винер-Усманова заявила, что останется тренером сборной России по художественной гимнастике.

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