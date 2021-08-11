Винер-Усманова заявила, что останется тренером сборной России по художественной гимнастике

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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова сообщила, что не собирается покидать пост главного тренера национальной команды.
Винер-Усманова заявила, что останется тренером сборной России по художественной гимнастике
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Слова о том, что я могу уйти с поста тренера? Это фейк. Никогда такого не говорила и говорить не буду. Моя великая мама оставила такое завещание: «Ты должна работать до последнего издыхания». Не могу нарушить её завет», — сказала Винер-Усманова в эфире Первого канала.

На минувших Олимпийских играх в Токио российская сборная заняла второе место в командном многоборье, а Дина Аверина завоевала серебро в личном многоборье.

Ранее Винер-Усманова рассказала о будущем сестёр Авериных после Олимпиады.

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