Винер-Усманова заявила, что останется тренером сборной России по художественной гимнастике

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова сообщила, что не собирается покидать пост главного тренера национальной команды.

«Слова о том, что я могу уйти с поста тренера? Это фейк. Никогда такого не говорила и говорить не буду. Моя великая мама оставила такое завещание: «Ты должна работать до последнего издыхания». Не могу нарушить её завет», — сказала Винер-Усманова в эфире Первого канала.

На минувших Олимпийских играх в Токио российская сборная заняла второе место в командном многоборье, а Дина Аверина завоевала серебро в личном многоборье.

Ранее Винер-Усманова рассказала о будущем сестёр Авериных после Олимпиады.