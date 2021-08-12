Голкипер Чужков считает, что ЧМ по пляжному футболу может выиграть практически любая сборная

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Голкипер сборной России по пляжному футболу Максим Чужков заявил, что уровень сборных, которые примут участие в чемпионате мира в Москве, примерно одинаковый.
Голкипер Чужков считает, что ЧМ по пляжному футболу может выиграть практически любая сборная
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«На самом деле, сейчас почти все команды находятся примерно на одном уровне. Вспомните прошлое первенство планеты. Можно обыграть бразильцев в четвертьфинале, а затем уступить итальянцам в дополнительное время», — заявил в интервью RT Чужов.

По его словам, пляжный футбол — довольно непредсказуемый вид спорта, поскольку каждое касание или кочка могут привести к решающему голу.

«Не обращаю внимания на разговоры о медалях. Считаю, что надо идти поэтапно. Сейчас главная задача — завоевание путёвки в плей-офф», — добавил голкипер.

Чемпионат по пляжному футболу пройдёт в России с 19 по 29 августа.

Ранее главный тренер сборной России Михаил Лихачёв рассказал о тяжёлой ситуации в пляжном футболе.

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