Голкипер Чужков считает, что ЧМ по пляжному футболу может выиграть практически любая сборная

Голкипер сборной России по пляжному футболу Максим Чужков заявил, что уровень сборных, которые примут участие в чемпионате мира в Москве, примерно одинаковый.

«На самом деле, сейчас почти все команды находятся примерно на одном уровне. Вспомните прошлое первенство планеты. Можно обыграть бразильцев в четвертьфинале, а затем уступить итальянцам в дополнительное время», — заявил в интервью RT Чужов.

По его словам, пляжный футбол — довольно непредсказуемый вид спорта, поскольку каждое касание или кочка могут привести к решающему голу.

«Не обращаю внимания на разговоры о медалях. Считаю, что надо идти поэтапно. Сейчас главная задача — завоевание путёвки в плей-офф», — добавил голкипер.

Чемпионат по пляжному футболу пройдёт в России с 19 по 29 августа.

Ранее главный тренер сборной России Михаил Лихачёв рассказал о тяжёлой ситуации в пляжном футболе.