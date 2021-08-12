Батыргазиев прокомментировал спорные решения судей на ОИ в Токио
- Reuters
«Нужно понимать, что все они работают по-разному. У каждого своя, субъективная точка зрения. Мы просто не вправе их критиковать, ведь на арбитрах лежит очень большая ответственность», — сказал Батыргазиев в интервью RT.
Боксёр также высказался о спорных решениях судей на Олимпийских играх в Токио.
«Я просто стараюсь не давать повода вынести спорный вердикт — веду бой так, чтобы вопросов не возникало вообще. Пытаюсь убедить судей, что достоин победы. Если бы все боксёры мыслили подобным образом, никаких скандалов бы не было и в помине. Как говорится, если не подняли руку, значит, ты не выиграл и где-то недоработал.
В равных поединках действительно может произойти всё. Но не нужно сразу кричать о плохой работе арбитров. Правильнее собрать сумку и идти пахать как лошадь. Поверьте, в спорте подковы счастья не существует. Её требуется самому прибивать к ноге», — сказал он RT.
Ранее Батыргазиев рассказал, как болел за Садулаева на ОИ в Токио.