Батыргазиев рассказал, как болел за Садулаева на ОИ в Токио

Короткая ссылка
Российский боксёр Альберт Батыргазиев, завоевавший золотую медаль турнира по боксу в весовой категории до 57 кг на летних Олимпийских играх в Токио, рассказал, чем занимался в Олимпийской деревне и удалось ли ему сходить на какие-то соревнования по другим видам спорта.
Батыргазиев рассказал, как болел за Садулаева на ОИ в Токио
  • Reuters

«Да, вышло попасть на финальную схватку Абдулрашида Садулаева. Был очень рад. Впервые посетил соревнования по вольной борьбе и сразу же — на Олимпиаде. Получил массу положительных эмоций. А ещё на трибунах конкретно зарубились с американцами. Мы поддерживали Абдулрашида, они — его оппонента. Но их оказалось намного больше — не перекричать. К чести соперников, они проявили уважение и в один момент замолчали, позволив поболеть за нашего Танка», — сказал Батыргазиев в интервью RT.

Ранее он высказался о завоевании золота ОИ в Токио.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить