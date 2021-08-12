Батыргазиев рассказал, как болел за Садулаева на ОИ в Токио

Российский боксёр Альберт Батыргазиев, завоевавший золотую медаль турнира по боксу в весовой категории до 57 кг на летних Олимпийских играх в Токио, рассказал, чем занимался в Олимпийской деревне и удалось ли ему сходить на какие-то соревнования по другим видам спорта.

«Да, вышло попасть на финальную схватку Абдулрашида Садулаева. Был очень рад. Впервые посетил соревнования по вольной борьбе и сразу же — на Олимпиаде. Получил массу положительных эмоций. А ещё на трибунах конкретно зарубились с американцами. Мы поддерживали Абдулрашида, они — его оппонента. Но их оказалось намного больше — не перекричать. К чести соперников, они проявили уважение и в один момент замолчали, позволив поболеть за нашего Танка», — сказал Батыргазиев в интервью RT.

Ранее он высказался о завоевании золота ОИ в Токио.