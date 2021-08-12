Боксёр Батыргазиев высказался о завоевании золота ОИ в Токио

Российский боксёр Альберт Батыргазиев, завоевавший золотую медаль турнира по боксу в весовой категории до 57 кг на летних Олимпийских играх в Токио, ответил на вопрос о том, успел ли он осознать, что стал олимпийским чемпионом.

«Скорее, до сих пор нахожусь в процессе. Пока до конца это ощущение не пришло», — сказал Батыргазиев в интервью RT.

Боксёр рассказал о следующем дне после завоевания золотой медали Олимпийских игр в Токио.

«Начал его, как и любой другой: вышел на зарядку. Когда бежал по набережной, в голове крутилось очень много мыслей. Говорил себе: «Альберт, постарайся забыть это. Всё, чего ты добился в Токио, произошло вчера. Нужно слезать с пьедестала и работать дальше». Так намного проще готовиться и тренироваться. Поэтому победа в Японии уже осталась в прошлом, а мы будем работать над завтрашним днём», — сказал он RT.

Ранее чемпион ОИ в Токио Батыргазиев рассказал о своих чувствах после возвращения в Россию.