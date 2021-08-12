Чемпион ОИ в Токио Батыргазиев рассказал о своих чувствах после возвращения в Россию

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Российский боксёр Альберт Батыргазиев, завоевавший на летних Олимпийских играх в Токио золотую медаль турнира по боксу в весовой категории до 57 кг, ответил на вопрос о том, что почувствовал, когда наконец прилетел в Россию.
Чемпион ОИ в Токио Батыргазиев рассказал о своих чувствах после возвращения в Россию
  • Reuters

«Хочется сказать всем огромное спасибо за внимание. Столько людей пришли поприветствовать и поздравить нас в центр Москвы. Понятно, что Олимпиада — наиболее значимое соревнование для любого атлета. Я благодарен всем, кто причастен к моей победе: тренерам, специалистам и руководителям. Это наш общий успех. Все награды, завоёванные в Японии, теперь разлетятся по самым разным уголкам нашей огромной страны», — сказал Батыргазиев в интервью RT.

Боксёр ответил на вопрос о том, ждал ли он такого тёплого приёма в России после Олимпийских игр в Токио.

«Честно говоря, были предчувствия, что соберётся очень много народу. Даже не сомневался: люди придут поддержать. После окончания своих соревнований ещё несколько дней провёл в Олимпийской деревне: в финале я отбоксировал 5 августа, а закрывались Игры 8-го.

Было время всё обдумать… Потихоньку начинал понимать, что вообще происходит и что я сделал. Нам удалось вписать свои имена в историю. Но ни в коем случае нельзя сейчас останавливаться на достигнутом», — сказал он RT.

Ранее Путин поздравил Батыргазиева с победой на ОИ в Токио.

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