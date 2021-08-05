Путин поздравил боксёра Батыргазиева с победой на Олимпиаде в Токио
- РИА Новости
«Поздравляю вас с золотым триумфом в Токио. Вы с честью выстояли в тяжелейшем финальном поединке, блестяще справились с поставленными задачами. Звание олимпийского чемпиона, о котором мечтает каждый спортсмен, — заслуженная награда за Ваше мастерство, трудолюбие и волю», — говорится в поздравительной телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.
В финале Олимпиады 23-летний Батыргазиев раздельным решением судей победил американца Дьюка Рэгана.
Ранее Щекутьев заявил, что путь Батыргазиева к олимпийскому золоту заслуживает экранизации.