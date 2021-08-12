Россия не вошла в топ-10 по выплатам для призёров ОИ в Токио по версии Forbes
- Reuters
Возглавила рейтинг Италия — $9,07 млн.
На втором месте расположились США — $7,84 млн.
На третьей позиции Франция — $6,51 млн.
Далее идут Венгрия ($5,64 млн), Китайский Тайбэй ($4,92 млн), Япония ($4,03 млн), Испания ($2,55 млн), Турция ($2,26 млн), Сербия ($2,01 млн) и Гонконг ($1,93 млн).
Сборная России заняла пятое место в медальном зачёте Олимпийских игр в Токио. Российские спортсмены завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали.
Ранее представитель депутата назвал фейком новость о подаренном Садулаеву $1 млн.