Россия не вошла в топ-10 по выплатам для призёров ОИ в Токио по версии Forbes

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Издание Forbes составило рейтинг стран по суммам выплат для призёров летних Олимпийских игр в Токио.
Россия не вошла в топ-10 по выплатам для призёров ОИ в Токио по версии Forbes
  • Reuters

Возглавила рейтинг Италия — $9,07 млн.

На втором месте расположились США — $7,84 млн.

На третьей позиции Франция — $6,51 млн.

Далее идут Венгрия ($5,64 млн), Китайский Тайбэй ($4,92 млн), Япония ($4,03 млн), Испания ($2,55 млн), Турция ($2,26 млн), Сербия ($2,01 млн) и Гонконг ($1,93 млн).

Сборная России заняла пятое место в медальном зачёте Олимпийских игр в Токио. Российские спортсмены завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали.

Ранее представитель депутата назвал фейком новость о подаренном Садулаеву $1 млн.

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