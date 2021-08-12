Представитель депутата назвал фейком новость о подаренном Садулаеву $1 млн

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Представитель депутата Государственной думы России Магомеда Гаджиева назвал фейком информацию о подаренном чемпиону летних Олимпийских игр в Токио по вольной борьбе Абдулрашиду Садулаеву $1 млн
Представитель депутата назвал фейком новость о подаренном Садулаеву $1 млн
  • Reuters

Как сообщил «РБК-Спорт» представитель депутата, Гаджиев просто пригласил спортсмена в гости, чтобы поздравить с победой на Олимпийских играх в Токио.

На Олимпиаде в Токио Садулаев во второй раз в карьере стал чемпионом Игр. В финальном поединке турнира в весовой категории до 97 кг россиянин одержал победу над американцем Кайлом Снайдером со счётом 6:3. Также он завоёвывал золотую медаль ОИ 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Ранее Садулаев заявил, что Гаджиев подарил ему $1 млн.

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