Габдуллин о треш-токе: порой слышишь такое, что хочется провести дубинотерапию некоторым людям

Глава Союза MMA России Радмир Габдуллин поделился мнением о треш-токе в смешанных единоборствах.

«Будь моя воля, я бы запретил треш-ток на территории России. Пусть спортсмены выходят, встают напротив друг друга, приветствуют, фотографируются и идут решать вопросы в клетку. А не обмениваются оскорблениями, затрагивая национальные, духовные и семейные ценности. Порой слышишь такое, что хочется провести дубинотерапию некоторым людям. На них смотрит молодёжь и потом начинает подражать им в школе, дома», — сказал Габдуллин в интервью RT.

Ранее глава Союза MMA России заявил, что сомневается в реальности проведения поединка рэпера Джигана и бойца смешанного стиля Александра Емельяненко.