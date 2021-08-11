Габдуллин о треш-токе: порой слышишь такое, что хочется провести дубинотерапию некоторым людям

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Глава Союза MMA России Радмир Габдуллин поделился мнением о треш-токе в смешанных единоборствах.
Габдуллин о треш-токе: порой слышишь такое, что хочется провести дубинотерапию некоторым людям
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«Будь моя воля, я бы запретил треш-ток на территории России. Пусть спортсмены выходят, встают напротив друг друга, приветствуют, фотографируются и идут решать вопросы в клетку. А не обмениваются оскорблениями, затрагивая национальные, духовные и семейные ценности. Порой слышишь такое, что хочется провести дубинотерапию некоторым людям. На них смотрит молодёжь и потом начинает подражать им в школе, дома», — сказал Габдуллин в интервью RT.

Ранее глава Союза MMA России заявил, что сомневается в реальности проведения поединка рэпера Джигана и бойца смешанного стиля Александра Емельяненко.

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