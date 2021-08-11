Глава Союза MMA России: мало верю, что бой Джигана и Александра Емельяненко состоится

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Глава Союза MMA России Радмир Габдуллин высказался по поводу проведения возможного поединка между бойцом смешанного стиля Александром Емельяненко и рэпером Джиганом.
Глава Союза MMA России: мало верю, что бой Джигана и Александра Емельяненко состоится
  • © Артур Лебедев
  • РИА Новости

«Если смотреть на эту ситуацию с точки зрения организатора, то приезд Джигана рассматривается исключительно с культурной, а не спортивной точки зрения. Пока их поединок с Александром официально не утверждён — и не факт, что это произойдёт в будущем. Мало верю, что этот бой произойдёт. Слабо представляю, как человек, посвятивший жизнь творчеству, зайдёт в клетку с профессиональным бойцом MMA», — сказал Габдуллин в интервью RT.

По его мнению, необходимо тщательно подумать, перед тем как драться с профессионалом и учитывать, какие могут быть последствия для здоровья.

«На месте Джигана я бы не торопился. Взял бы как минимум год, чтобы освоить этот вид спорта, хорошенько подготовиться: научиться бороться, защищаться, бить, разрывать дистанцию. Торопиться нельзя. Если кто-то считает, что Александр — давно списанный со счетов боец, то он сильно ошибается. Он легко может набрать форму и представляет опасность для любого тяжеловеса», — добавил Габдуллин.

Ранее Габдуллин ответил на вопрос по поводу возможного приглашения рэп-артиста Моргенштерна для участия в одном из поединков.

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