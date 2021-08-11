Глава Союза MMA России признался, что изначально был против женских боёв

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Глава Союза MMA России Радмир Габдуллин признался, что изначально был против проведения поединков по правилам смешанных единоборств среди женщин.
Глава Союза MMA России признался, что изначально был против женских боёв
  • Reuters

«Когда я понял, что пришло время плотно заняться женскими MMA в России? Когда приехал на очередной чемпионат мира и увидел, как много женщин соревнуются. Подумал: раз это уже стало неотъемлемой частью соревнований IMMAF, почему мы должны отставать, сдавать позиции, лишать себя шанса завоёвывать медали? Особенно когда со всей России поступают сообщения от девушек, которые просят дать им возможность выступать... Изначально я был против. Но когда убедился, что это необходимо, занялся вопросом на все 100%. Пусть лучше девушки тренируются в зале, чем проводят время в баре или подобных заведениях. Возможно, смешанные единоборства станут для них своего рода социальным лифтом», — сказал Габдуллин в интервью RT.

Ранее Габдуллин ответил, как отреагировал бы на желание трансгендера выступить на ЧР по MMA.

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