Легкоатлетка Сидорова заявила, что ненавидит спорт

Серебряная медалистка Олимпиады в Токио в соревнованиях по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова прокомментировала своё выступление на Играх.

«Можно ли одновременно так сильно любить что-то и ненавидеть? Каждый день этот спорт унижает и растаптывает меня, заставляет чувствовать себя не способной ни на что, пустым местом, а на следующий день так сильно заряжает, вдохновляет, возвышает, мотивирует быть лучшей версией себя и приносит столько счастья. И так по бесконечному кругу. И как же хочется выйти из этого круга в нужный момент», — написала в Instagram Сидорова.

Напомним, с 23 июля по 8 августа в Токио проходили летние Олимпийские игры. Сборная России заняла пятое место в медальном зачёте, завоевав 71 медаль.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин поздравил Сидорову с серебряной медалью Токио.