Матыцин поздравил Сидорову с серебряной медалью Олимпийских игр

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил Анжелику Сидорову с серебряной медалью, завоеванной в секторе прыжков с шестом на Олимпиаде в Токио.

«Поздравляю Анжелику с серебром Олимпийских игр. Эта медаль — первая олимпийская в карьере нашей именитой спортсменки. Это также и первая награда в Токио сборной России по лёгкой атлетике, которая представлена на Олимпийских играх всего десятью спортсменами. Анжелика показала на Олимпиаде большое мастерство. Наша спортсменка, безусловно, заслуживала того, чтобы выиграть золото, но удача в этот день была на стороне американки. Поздравляю тренера Анжелики Светлану Абрамову, а также Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики с олимпийской серебряной медалью. Желаю российским легкоатлетам удачи в соревнованиях Игр в Токио», — приводит слова министра пресс-служба министерства.

Победительницей Игр стала американка Кэти Наджотт с результатом 4,90 м. Бронза — на счету Холли Брэдшоу (4,85 м) из Великобритании.

Ранее тренер серебряной медалистки Игр в Токио Сидоровой заявила, что не имеет претензий к спортсменке.