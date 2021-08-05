Матыцин поздравил Сидорову с серебряной медалью Олимпийских игр

Короткая ссылка
Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил Анжелику Сидорову с серебряной медалью, завоеванной в секторе прыжков с шестом на Олимпиаде в Токио.
Матыцин поздравил Сидорову с серебряной медалью Олимпийских игр
  • РИА Новости

«Поздравляю Анжелику с серебром Олимпийских игр. Эта медаль — первая олимпийская в карьере нашей именитой спортсменки. Это также и первая награда в Токио сборной России по лёгкой атлетике, которая представлена на Олимпийских играх всего десятью спортсменами. Анжелика показала на Олимпиаде большое мастерство. Наша спортсменка, безусловно, заслуживала того, чтобы выиграть золото, но удача в этот день была на стороне американки. Поздравляю тренера Анжелики Светлану Абрамову, а также Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики с олимпийской серебряной медалью. Желаю российским легкоатлетам удачи в соревнованиях Игр в Токио», — приводит слова министра пресс-служба министерства.

Победительницей Игр стала американка Кэти Наджотт с результатом 4,90 м. Бронза — на счету Холли Брэдшоу (4,85 м) из Великобритании.

Ранее тренер серебряной медалистки Игр в Токио Сидоровой заявила, что не имеет претензий к спортсменке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить