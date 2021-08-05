Тренер серебряной медалистки Игр в Токио Сидоровой: у меня нет никаких претензий к Анжелике

Светлана Абрамова, личный тренер легкоатлетки Анжелики Сидоровой, прокомментировала серебряную медаль своей подопечной в прыжках с шестом на Олимпиаде в Токио.

«Анжелика боролась до конца, у меня нет никаких претензий к ней. Но на сегодняшний день получается так, что Кэти готова тоже хорошо. Мы, в принципе, были настроены прыгать 4,95, но чуть-чуть не хватило стартов, на самом деле», — цитирует слова Абрамовой ТАСС.

На Играх в Токио Сидорова в своей лучшей попытке показала результат 4,85 м, после чего дважды не сумела взять высоту 4,90 м и один раз — 4,95 м. Золото с результатом 4,90 м завоевала американка Кэти Наджотт. Бронзовым призёром Игр стала британка Холли Брэдшоу, которая, так же как и Сидорова, показала результат 4,85 м, но затратила больше попыток.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева высказала мнение об эмоциональной реакции Сидоровой на завоевание серебряной медали.