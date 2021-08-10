Стал известен состав женской сборной России по хоккею на чемпионат мира

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Пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР) опубликовала состав национальной команды для участия в женском чемпионате мира.
Стал известен состав женской сборной России по хоккею на чемпионат мира
  • РИА Новости

На турнир были вызваны 25 хоккеисток:

— вратари: Валерия Меркушева, Надежда Морозова, Анна Пругова;

— защитники: Мария Баталова, Анна Шибанова, Ангелина Гончаренко, Елена Проворова, Лиана Ганеева, Юлия Смирнова, Нина Пирогова, Анна Савонина;

— нападающие: Александра Вафина, Фануза Кадирова, Кристи Шашкина, Екатерина Добродеева, Валерия Павлова, София Лифатова, Вероника Коржакова, Илона Маркова, Елизавета Роднова, Ольга Сосина, Оксана Братищева, Виктория Кулишова, Екатерина Лихачёва, Ландыш Фаляхова.

Женский чемпионат мира по хоккею пройдёт с 20 по 31 августа в Калгари.

На предварительном этапе российские хоккеистки сыграют в группе А против команд Швейцарии, Финляндии, Канады и США.

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