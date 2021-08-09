Батыршина ответила Познеру на слова о заслуженном наказании России за допинг

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Серебряная медалистка летней Олимпиады 1996 года в Атланте по художественной гимнастике Яна Батыршина посоветовала журналисту Владимиру Познеру заниматься своим делом после его слов о том, что Россия получила заслуженное наказание за допинговые скандалы.
Батыршина ответила Познеру на слова о заслуженном наказании России за допинг
  • РИА Новости

«Владимир Познер, конечно, уважаемый человек. Пускай на меня сейчас накинутся, но Владимир Познер и спорт — несовместимые вещи. Скажем, я могу чётко ответить про художественную гимнастику, потому что я в этом понимаю и разбираюсь в этом. Я этим живу всю сознательную жизнь и работаю на спортивном телевидении. Каждый должен заниматься своим делом», — приводит слова Батыршиной «Газета.Ru».

По её словам, она абсолютно не согласна с Познером, поскольку спортсмены не должны страдать из-за отдельных атлетов, которые были уличены в допинге.

«Почему нас тогда не наказали в 2016 году в Рио? Да, тогда не поехала в полном составе команда по лёгкой атлетике, но мы выступили очень неплохо. А сейчас мы даже превзошли результат Олимпиады в Пекине в 2008 году по золотым медалям. Это уже не стыкуется со словами Познера. А в художественной гимнастике никогда не было случая употребления допинга, он нам не нужен», — заявила пятикратная чемпионка мира.

Сборная России завоевала в Токио 71 медаль: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые.

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова также прокомментировала слова Познера.

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