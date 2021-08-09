Валуев не согласился с мнением Познера относительно наказания России за допинговые скандалы

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Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Николай Валуев, в настоящее время депутат Государственной думы России, не согласился с мнением телеведущего Владимира Познера, который назвал заслуженным наказание России в спорте.
Валуев не согласился с мнением Познера относительно наказания России за допинговые скандалы
  • РИА Новости

«Я считаю наказание России в результате допинговых историй чрезмерным по той причине, что ни одна страна или команда ранее не подвергалась столь массовым репрессиям допинговым, как российская. При этом мы имеем уже абсолютное понимание, что никакой государственной поддержки допинга в России нет. Это уже признано юридически. А если это признано, то слова, в том числе Познера, некорректны. Российская Федерация не может быть столь мощно преследуема, поскольку есть уже определённое юридическое заключение, что обвинения, которые в наш адрес звучали вначале, не являются правдой. Следовательно, наша сборная России чрезмерно преследовалась на основании всего лишь голословных утверждений. Наказания российских спортсменов, которые были уличены в применении допинга, вполне оправданны. Они относятся ко всем, а не только к россиянам. Но преследование всей команды — это уже политика», — цитирует Валуева «Говорит Москва».

Российские спортсмены из-за допингового скандала и последующего решения CAS выступали на Олимпийских играх в Токио без флага и гимна — в составе сборной Олимпийского комитета России.

Ранее Журова ответила Познеру на слова о заслуженном наказании России за допинг.

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