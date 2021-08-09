В оппозиционной украинской партии осудили травлю легкоатлетки Магучих

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В партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» считают, что скандал на Украине из-за сделанного на Олимпиаде в Токио фото украинской легкоатлетки Ярославы Магучих с россиянкой Марией Ласицкене говорит о крайней политизации спорта в стране.
В оппозиционной украинской партии осудили травлю легкоатлетки Магучих
  • Reuters

«Травля Ярославы Магучих, нашей спортсменки, получившей бронзовую медаль на Олимпиаде, в которой приняли участие чиновники Министерства обороны Украины, а именно заместитель министра обороны Анна Маляр, свидетельствует о том, что ксенофобия, русофобия и крайняя политизация всех направлений общественной жизни, в том числе спорта и культуры, являются главной линией государственной политики», — говорится в заявлении на сайте партии.

7 августа российская легкоатлетка Мария Ласицкене завоевала золотую медаль в прыжках в высоту в Токио. Магучих заняла третье место на соревнованиях.

Ранее мэр Днепра отреагировал на травлю украинской прыгуньи Магучих после фото с Ласицкене.

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