Капранова прокомментировала выступление Авериных на Олимпиаде-2020 в Токио

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Десятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Ольга Капранова прокомментировала выступление сестёр Авериных на Олимпиаде-2020 в Токио.
Капранова прокомментировала выступление Авериных на Олимпиаде-2020 в Токио
  • Reuters

Об этом она заявила в эфире радио «Комсомольская правда».

На вопрос ведущей, действительно ли в гимнастике теперь, как в фигурном катании, важнее продемонстрировать сложность элементов, а не качество, судья международной категории по художественной гимнастике Ольга Капранова ответила утвердительно.

«Потерять предмет можно, важно набрать сложность упражнений», — сказала она.

По мнению Капрановой, победившая на Олимпийских играх — 2020 в Токио израильская гимнастка уронила ленту, но не сумела при этом показать достойное выступление, в отличие от российских спортсменок Дины и Арины Авериных. Собеседница издания утверждает, что за последние пять лет сёстры Аверины выполняли сверхтяжёлую программу по трудности тела и трудности предмета.

«Все говорили: то, что делают Аверины, — это цирк, это что-то невероятное, недостижимое и такое невозможно повторить. Это, безусловно, было так и остаётся до сих пор», — считает Капранова.

Израильская гимнастка Линой Ашрам в индивидуальном многоборье на Олимпиаде уронила предмет в упражнении с лентой, но всё равно выиграла золото, получив по итогам четырёх видов 107,800 балла. Россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль с результатом 107,650 балла. В России многие выразили несогласие с итогами соревнований.

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова назвала вопиющей несправедливостью судейство в финале Олимпийских игр.

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