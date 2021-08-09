Позднякова об Играх в Токио: Олимпиада была в кайф

Чемпионка Игр в Токио в фехтовании на саблях София Позднякова поделилась своими впечатлениями от выступления на Олимпиаде.

«Олимпиада была необычной, моя первая Олимпиада, сравнить не с чем. Год был непростой. Но мы преодолели все трудности, долетели до Олимпиады. Олимпиада была в кайф, я попала в поток и получила большое удовольствие. Рада нашему командному золоту и тому, что с Соней Великой мы встретились только в финале», — приводит слова Поздняковой РИА Новости.

На Олимпиаде-2020 Позднякова выиграла две золотые медали — в командном и личном первенствах.

Ранее сообщалось, что Великая намерена выступить на Играх-2024 в Париже.