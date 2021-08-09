Рейс с российскими олимпийцами вылетел из Токио в Москву

Рейс с российскими спортсменами, которые участвовали в минувших летних Олимпийских играх, вылетел из Токио в Москву.

Как сообщает ТАСС, японскую столицу покинули мужская сборная России по волейболу, женская команда по гандболу, команды по художественной гимнастике, синхронному плаванию, олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене и другие атлеты.

Отмечается, что в Токио осталась только каратистка Анна Чернышёва, которая была отправлена на карантин сразу после прибытия в Токио. У неё был обнаружен коронавирус, период изоляции спортсменки ещё не завершён.

Сборная России завоевала в Токио 71 медаль: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые. Таким образом, россияне заняли пятое место в общем зачёте и стали третьими по общему числу медалей.

Ранее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков подвёл итоги выступления россиян на Олимпиаде в Токио.