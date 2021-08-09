Поздняков подвёл итоги выступления россиян на Олимпиаде в Токио

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Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков подвёл итоги выступления российской сборной на Играх в Токио.
Поздняков подвёл итоги выступления россиян на Олимпиаде в Токио
  • © РИА Новости

«Можно сказать, что общим итогом Олимпиады доволен, мы впервые с 2008 года завоевали больше 70 наград, по общему результату мы превысили показатель Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, по статистике превысили показатель Игр 2012 года в Лондоне», — написал Поздняков в Instagram.

По его мнению, каждый российский спортсмен, выступивший на ОИ, является героем, так как иногда приходилось бороться не только с соперниками, но и с судьями.

«Безусловными лидерами нашей команды являлись борцы, фехтовальщики и стрелки. Успешно выступили мастера тхэквондо, гимнасты и пловцы. Синхронистки показали высочайший класс. Очень рад за Марию Ласицкене — как уже говорили, у неё был долгий и тернистый путь к золоту», — подчеркнул глава ОКР.

Он также пожелал всем атлетам, остановившимся в шаге от золота, совершить этот шаг в Париже.

Сборная России завоевала в Токио 71 медаль: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые. Таким образом, россияне заняли пятое место в общем зачёте и стали третьими по общему числу медалей.

Ранее сообщалось, что Россия на ОИ-2022 продолжит выступать под флагом ОКР и с музыкой Чайковского вместо гимна.

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