Россия на ОИ-2022 продолжит выступать под флагом ОКР и с музыкой Чайковского вместо гимна

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что национальная команда выступит на зимних Играх 2022 года в Пекине под флагом ОКР и с музыкой Петра Чайковского вместо гимна.
Россия на ОИ-2022 продолжит выступать под флагом ОКР и с музыкой Чайковского вместо гимна
  • © РИА Новости

«Форма на Пекин находится уже в стадии финального согласования. Все остальные вещи останутся такими же: мы будем выступать под флагом ОКР и с гениальным творением Чайковского вместо гимна», — цитирует Позднякова РИА Новости.

По его словам, многие коллеги благодарили Россию за выбор композиции Чайковского в качестве гимна.

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет не могут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под своим флагом, но при этом у них есть возможность наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны. На Играх в Токио россияне выступали под флагом ОКР, а музыка Чайковского использовалась в качестве гимна.

Ранее журналист и телеведущий Владимир Познер поделился мнением о выступлении сборной России на Олимпийских играх в Токио.

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