Врач сборной России заявил, что российские спортсмены не превысили средний показатель травматизма на ОИ

Главный врач сборной России Андрей Жолинский сообщил, что спортсмены национальной команды не превысили средний показатель травматизма на летних Олимпийских играх в Токио.

«По данным Международного олимпийского комитета и по нашим данным, российские спортсмены не превысили средний показатель травматизма на Олимпийских играх в Токио», — цитирует Жолинского ТАСС.

Напомним, из-за травм на Играх в Токио не выступили российские легкоатлеты Дарья Клишина и Сергей Шубенков.

Олимпиада в Токио, перенесённая с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавирусной инфекции, завершится 8 августа.

Ранее сообщалось, что сборная России заняла пятое место в медальном зачёте ОИ в Токио.