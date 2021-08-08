Врач сборной России заявил, что российские спортсмены не превысили средний показатель травматизма на ОИ
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«По данным Международного олимпийского комитета и по нашим данным, российские спортсмены не превысили средний показатель травматизма на Олимпийских играх в Токио», — цитирует Жолинского ТАСС.
Напомним, из-за травм на Играх в Токио не выступили российские легкоатлеты Дарья Клишина и Сергей Шубенков.
Олимпиада в Токио, перенесённая с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавирусной инфекции, завершится 8 августа.
Ранее сообщалось, что сборная России заняла пятое место в медальном зачёте ОИ в Токио.