Премьер-министр Израиля поздравил гимнастку Ашрам с победой на ОИ в Токио

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет поздравил израильскую гимнастку Линой Ашрам с завоеванием золотой медаль в соревнованиях по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье на летних Олимпийских играх в Токио.

«На Играх в Токио вновь заиграла надежда, и сердце снова наполнилось гордостью. Линой Ашрам — символ старания и трудолюбия. Она тренировалась с семи лет, и сегодня исполнила свою мечту. Как сказала её мама: «Чудо-женщина существует». Вперёд, Израиль! Спасибо, Линой», — написал Бенет на своей странице в Twitter.

Напомним, Ашрам уронила предмет в упражнении с лентой, получив по итогам четырёх видов 107,800 балла. Россиянка Дина Аверина выиграла серебряную медаль с результатом 107,650 балла.

Ранее сообщалось, что ОКР подал запрос на судейство турнира по художественной гимнастике на ОИ в Токио.