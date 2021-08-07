Захарова: затеявшие русофобскую войну гады не могли допустить победу Авериной

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о судействе соревнований по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх в Токио.

«Ирина Винер — непререкаемый авторитет в мире спорта. Да и вообще в мире. Своим талантом, трудом, умом, характером, волей и верой создала галактику под названием «современная художественная гимнастика». Почитайте, что она говорит о судействе и причинах отношениях к российскому спорту. А я добавлю только одно: ну не могли затеявшие русофобскую войну против спорта гады допустить этой победы. Поэтому, плюя против ветра, пошли на подлог на глазах у всего мира», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Дина Аверина заняла второе место на Играх в Токио. По итогам упражнений с обручем, мячом, булавой и лентой она набрала 107,650 балла. Её сестра Арина Аверина стала четвёртой. Победу одержала Линой Ашрам (107,800 балла) из Израиля.

Ранее депутат Оксана Пушкина рассказала, что похудела на 1 кг после соревнований по художественной гимнастике на ОИ.