Депутат Пушкина рассказала, что похудела на 1 кг после соревнований по художественной гимнастике на ОИ

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина высказалась о соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио.

«Встала на весы после олимпийской трансляции соревнований по художественной гимнастике. Минус 1 кг. Не помню такой борьбы и переживаний. Не в нашу пользу», — написала Пушкина в Twitter.

Дина Аверина заняла второе место на Играх в Токио. По итогам упражнений с обручем, мячом, булавой и лентой она набрала 107,650 балла. Её сестра Арина Аверина стала четвёртой. Победу одержала Линой Ашрам (107,800 балла) из Израиля.

Ранее депутат Свищёв заявил, что в художественной гимнастике судейство всегда вызывало вопросы.