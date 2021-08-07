Депутат Пушкина рассказала, что похудела на 1 кг после соревнований по художественной гимнастике на ОИ
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«Встала на весы после олимпийской трансляции соревнований по художественной гимнастике. Минус 1 кг. Не помню такой борьбы и переживаний. Не в нашу пользу», — написала Пушкина в Twitter.
Дина Аверина заняла второе место на Играх в Токио. По итогам упражнений с обручем, мячом, булавой и лентой она набрала 107,650 балла. Её сестра Арина Аверина стала четвёртой. Победу одержала Линой Ашрам (107,800 балла) из Израиля.
Ранее депутат Свищёв заявил, что в художественной гимнастике судейство всегда вызывало вопросы.