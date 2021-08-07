Депутат Свищёв: в художественной гимнастике судейство всегда вызывало вопросы

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Член комитета Госдумы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал судейство в финале индивидуального многоборья в рамках соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио.
Депутат Свищёв: в художественной гимнастике судейство всегда вызывало вопросы
  • © РИА Новости / Антон Денисов

«В художественной гимнастике судейство всегда вызывало вопросы, всё-таки зачастую оно бывает несправедливым и необъективным. Критерии во многом зависят от симпатий, а те, в свою очередь, от политических настроений. Мы увидели с вами картину маслом, как говорится. Наши доводы, к сожалению, судейство не услышано. Не понятно, связано ли это конкретно с этими моментами. Мы верим в наших спортсменов и всегда будем защищать их. Для сестёр Авериных это решение несправедливое. Всё-таки это Олимпиада, а не коммерческий турнир. Здесь судейство должно быть справедливым и объективным. Для нас наши спортсменки всё равно являются чемпионками. Надеюсь, что этот момент не разочарует их в спорте и ни продолжат радовать нас своими победами», — сказал Свищёв RT.

Ранее глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова высказалась о возможных санкциях в отношении судей после многоборья на ОИ.

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