Винер-Усманова высказалась о возможных санкциях к судьям после многоборья на ОИ

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Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова поделилась мнением о возможных санкциях к судьям, работавшим в финале индивидуального многоборья на Олимпийских играх.
Винер-Усманова высказалась о возможных санкциях к судьям после многоборья на ОИ
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«Думаю, должны быть поданы жалобы на подобное судейство на Играх. Но я не знаю, как это будет выглядеть. Это провал Олимпиады по художественной гимнастике. Могу сказать, что ожидаю подобного и завтра. Судя по сегодняшнему дню, судьи выбрали Болгарию. Надоело, что Россия выигрывает золото на протяжении 20 лет», — сказала Винер-Усманова RT.

Ранее Дина Аверина ответила на вопрос о своём будущем после Олимпиады.

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