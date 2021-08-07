Винер-Усманова высказалась о возможных санкциях к судьям после многоборья на ОИ

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова поделилась мнением о возможных санкциях к судьям, работавшим в финале индивидуального многоборья на Олимпийских играх.

«Думаю, должны быть поданы жалобы на подобное судейство на Играх. Но я не знаю, как это будет выглядеть. Это провал Олимпиады по художественной гимнастике. Могу сказать, что ожидаю подобного и завтра. Судя по сегодняшнему дню, судьи выбрали Болгарию. Надоело, что Россия выигрывает золото на протяжении 20 лет», — сказала Винер-Усманова RT.

Ранее Дина Аверина ответила на вопрос о своём будущем после Олимпиады.