Дина Аверина ответила на вопрос о своём будущем после Олимпиады

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Российская гимнастка Дина Аверина ответила на вопрос о продолжении карьеры после Олимпийских игр в Токио.
Дина Аверина ответила на вопрос о своём будущем после Олимпиады
  • Reuters

«Что дальше? Надо успокоиться и обдумать всё, нельзя принимать решения на такую голову, когда расстроена и обижена. Нужно подождать и решить, что будет дальше», — приводит слова Авериной «Матч ТВ».

Дина Аверина заняла второе место на Играх в Токио. По итогам упражнений с обручем, мячом, булавой и лентой она набрала 107,650 балла. Её сестра Арина Аверина стала четвёртой. Победу одержала Линой Ашрам (107,800 балла) из Израиля.

Ранее Дина Аверина заявила, что сделала в финале многоборья на ОИ всё, что могла.

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