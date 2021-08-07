Дина Аверина ответила на вопрос о своём будущем после Олимпиады

Российская гимнастка Дина Аверина ответила на вопрос о продолжении карьеры после Олимпийских игр в Токио.

«Что дальше? Надо успокоиться и обдумать всё, нельзя принимать решения на такую голову, когда расстроена и обижена. Нужно подождать и решить, что будет дальше», — приводит слова Авериной «Матч ТВ».

Дина Аверина заняла второе место на Играх в Токио. По итогам упражнений с обручем, мячом, булавой и лентой она набрала 107,650 балла. Её сестра Арина Аверина стала четвёртой. Победу одержала Линой Ашрам (107,800 балла) из Израиля.

Ранее Дина Аверина заявила, что сделала в финале многоборья на ОИ всё, что могла.