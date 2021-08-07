Дина Аверина заявила, что в финале многоборья на ОИ сделала всё, что могла

Россиянка Дина Аверина заявила, что довольна своим выступлением в соревнованиях по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх в Токио.

«Нужно было бороться до конца, верить в чудо. Я верила, но, к сожалению, не получилось. Я сделала всё, что смогла, и совесть чиста. Поэтому я молодец», — приводит слова Авериной «Матч ТВ».

Дина Аверина заняла второе место на Играх в Токио. По итогам упражнений с обручем, мячом, булавой и лентой она набрала 107,650 балла. Её сестра Арина Аверина стала четвёртой. Победу одержала Линой Ашрам (107,800 балла) из Израиля.

Аверина высказалась по поводу судейства в многоборье.