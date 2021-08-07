Дина Аверина: сразу поняла, что сегодня странное судейство

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Россиянка Дина Аверина высказалась по поводу судейства в соревнованиях по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх в Токио.
Дина Аверина: сразу поняла, что сегодня странное судейство
  • Reuters

«Когда поняла, что судейство сегодня странное? С первого вида — обруча. Когда Ариша после него пришла, то сказала: «Всё, нам конец». Её сразу же стали зажимать. Потом пошли мяч и булавы. И после булав, которых Ариша очень боялась, она пришла и сказала: «Я сделала их идеально». А ей поставили на два балла ниже», — приводит слова Авериной «Матч ТВ».

Дина Аверина заняла второе место на Играх в Токио. По итогам упражнений с обручем, мячом, булавой и лентой она набрала 107,650 балла. Её сестра Арина Аверина стала четвёртой. Победу одержала Линой Ашрам (107,800 балла) из Израиля.

Ранее глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова выразила уверенность, что судьи поддерживали Ашрам.

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