Винер-Усманова уверена, что судьи поддерживали Ашрам

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова предположила, с чем связано спорное судейство в финале индивидуального многоборья на Олимпийских играх.

«Я не думаю, а знаю это (что Ашрам подтаскивали судьи). Просто появилась достойная девочка, которая может составить конкуренцию России, которая уже 20 лет стоит на первом месте. Хватит, Россия уже надоела. И судьи решили всё же поддержать эту израильтянку, но всё же так не делается. Можно сделать это более интересным способом. Одно дело — ставить оценки меньше, чем в квалификации. Но последний аккорд, который произошёл в упражнениях с лентой, — это бред сивой кобылы», — сказала Винер-Усманова RT.

Ранее Винер-Усманова рассказала, как отреагировала на итоги соревнований в индивидуальном многоборье.