Винер-Усманова о многоборье: спорт с таким судейством не может быть представлен на ОИ

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова рассказала, как отреагировала на итоги соревнований в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх в Токио.

«Моя реакция на произошедшее в финале многоборья очень тяжёлая. Художественная гимнастика находится на пороге исключения из программы Олимпийских игр, потому что всю красоту и чистоту, которую она должна показывать, всё попрано лидером из Израиля. К сожалению, девочка выполняет всё очень и очень грязно. Она делает сложные элементы, но не чисто. Однако это не самое главное. Возможно, судьи не такие квалифицированные и особо это не празднуют. Но то, что произошло в конце соревнований, когда у Ашрам упала лента, должно стоить баллов и за исполнение, и за артистичность, и за технику», — сказала Винер-Усманова RT.

По её мнению, такая ошибка должна стоить минимум полтора балла, а Ашрам поставили всего на 0,7 балла меньше, чем Дине Авериной, которая выступила без единой ошибки. Она также отметила, что израильтянка в квалификации без ошибки получила ту же оценку, что и в финале.

«Это вопиющий факт. К сожалению, наш президент технического комитета Наталья Кузьмина не смогла доказать, что это было неверным решением. То ли она побоялась, что это русские, что могут не так понять. Но это был позор. Так просто подобное нельзя было оставлять. У нас всегда говорилось о том, что спортсменка, которая делает такую грубую ошибку, не может стоять на первой ступени пьедестала. Это войдёт в историю. В 2004 году в Афинах так же убивали Немова на брусьях. То же самое случилось сейчас в художественной гимнастике. Спорт с таким судейством не может быть представлен на Олимпийских играх», — добавила Винер-Усманова.

Ранее Дина Аверина призналась, что ей больно и обидно из-за несправедливого судейства.