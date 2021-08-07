Дина Аверина: мне больно и обидно из-за несправедливого судейства

Россиянка Дина Аверина поделилась эмоциями после завоевания серебряной медали в соревнованиях по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх в Токио.

«Обидно и больно за то, что сегодня было несправедливое судейство. За то, что первое место выиграла девушка, которая выступила с потерей. Я прошла все виды более-менее чисто, достойно, заняла второе место. Мне обидно за несправедливость, я за честный спорт», — сказала Аверина в эфире «Матч ТВ».

По её словам, она не настраивала себя подсчитывать оценки и не могла понять судей. При этом она осталась довольна своими выступлениями.

Дина Аверина заняла второе место на Играх в Токио. По итогам упражнений с обручем, мячом, булавой и лентой она набрала 107,650 балла. Победу одержала Линой Ашрам (107,800) из Израиля.

Ранее глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова заявила, что у Арины Авериной не выдержали нервы в финале многоборья.