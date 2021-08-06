Российская синхронистка рассказала о произвольной программе на ОИ в Токио

Российская синхронистка Мария Шурочкина рассказала о произвольной программе на летних Олимпийских играх в Токио.

«Тема у нас космическая. Название — «Парад планет». Завтра вы увидите то, как мы представляем космос. Космос — это же не просто звёзды, космонавты и планеты. Это изменения, которые влияют на людей. Вы увидите много элементов, которые мы называем «Млечный путь». У нас даже есть элемент «Сошёл с ума». Это Татьяна Покровская его так назвала», — цитирует Шурочкину РИА «Новости».

Российские синхронистки в составе Светланы Ромашиной, Светланы Колесниченко, Александры Пацкевич, Аллы Шишкиной, Марии Шурочкиной, Влады Чигирёвой, Марины Голядкиной и Полины Комар заняли первое место по итогам технической программы в группах, набрав 97,2979 балла.

Ранее сообщалось, что российские синхронистки заняли первое место в технической программе групп на ОИ в Токио.