Российские синхронистки заняли первое место в технической программе групп на ОИ в Токио

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Сборная России по синхронному плаванию заняла первое место по итогам технической программы в группах на летних Олимпийских играх в Токио.
Российские синхронистки заняли первое место в технической программе групп на ОИ в Токио
  • Reuters

Российские синхронистки в составе Светланы Ромашиной, Светланы Колесниченко, Александры Пацкевич, Аллы Шишкиной, Марии Шурочкиной, Влады Чигирёвой, Марины Голядкиной и Полины Комар набрали 97,2979 балла.

На второй позиции расположились китайские синхронистки с результатом 96,2310 балла.

Третьи — синхронистки с Украины (94,2685).

Произвольная программа состоится 7 августа.

Ранее Мария Киселёва прокомментировала успехи России в синхронном плавании.

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