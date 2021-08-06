Российские синхронистки заняли первое место в технической программе групп на ОИ в Токио
- Reuters
Российские синхронистки в составе Светланы Ромашиной, Светланы Колесниченко, Александры Пацкевич, Аллы Шишкиной, Марии Шурочкиной, Влады Чигирёвой, Марины Голядкиной и Полины Комар набрали 97,2979 балла.
На второй позиции расположились китайские синхронистки с результатом 96,2310 балла.
Третьи — синхронистки с Украины (94,2685).
Произвольная программа состоится 7 августа.
Ранее Мария Киселёва прокомментировала успехи России в синхронном плавании.