Гимнастка Аверина призналась, что не очень довольна выступлением в квалификации на Играх в Токио

Российская гимнастка Арина Аверина прокомментировала выступление в квалификации личного многоборья на летних Олимпийских играх в Токио.

«Не очень довольна собой. Было много ошибок и помарок сегодня. Буду стараться их исправить, чтобы завтра выйти с чистой головой, начать всё сначала, сделать идеально. Уже есть понимание их причин. Озвучивать не буду, просто проанализируем с Ириной Александровной (Винер-Усмановой), Верой Николаевной (Шаталиной) и постараемся исправить», — приводит слова Авериной РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что сёстры Аверины заняли первые два места в квалификации личного многоборья ОИ в Токио.