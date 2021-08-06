Гимнастка Аверина призналась, что не очень довольна выступлением в квалификации на Играх в Токио
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«Не очень довольна собой. Было много ошибок и помарок сегодня. Буду стараться их исправить, чтобы завтра выйти с чистой головой, начать всё сначала, сделать идеально. Уже есть понимание их причин. Озвучивать не буду, просто проанализируем с Ириной Александровной (Винер-Усмановой), Верой Николаевной (Шаталиной) и постараемся исправить», — приводит слова Авериной РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что сёстры Аверины заняли первые два места в квалификации личного многоборья ОИ в Токио.