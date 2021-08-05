В Минспорте поздравили борцов Угуева и Найфонова с завоеванием олимпийских медалей

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Министр спорта России Олег Матыцин поздравил борцов вольного стиля Заура Угуева и Артура Найфонова с завоеванием медалей Олимпийских игр в Токио.
В Минспорте поздравили борцов Угуева и Найфонова с завоеванием олимпийских медалей
  • РИА Новости

«Поздравляю Заура Угуева с золотом Олимпиады в Токио в весовой категории до 57 кг, а Артура Найфонова — с бронзой в категории до 86 кг! Заур выигрывал чемпионаты мира в 2018 и 2019 годах, мы все надеялись на его успешное выступление на Играх в Токио. В финале российский борец стойко выдержал сопротивление сильного оппонента из Индии и уверенно выиграл своё первое олимпийское золото в карьере. Для Артура Найфонова схватка за бронзу также получилась очень напряжённой. Поздравляю тренеров нашей национальной команды и Федерацию спортивной борьбы России с олимпийскими медалями! Желаю удачи российским борцам на Играх в Токио», — цитирует слова Матыцина пресс-служба Минспорта.

Ранее сообщалось, что россияне завоевали пять медалей в 13-й день Олимпиады в Токио.

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