В Минспорте поздравили борцов Угуева и Найфонова с завоеванием олимпийских медалей

Министр спорта России Олег Матыцин поздравил борцов вольного стиля Заура Угуева и Артура Найфонова с завоеванием медалей Олимпийских игр в Токио.

«Поздравляю Заура Угуева с золотом Олимпиады в Токио в весовой категории до 57 кг, а Артура Найфонова — с бронзой в категории до 86 кг! Заур выигрывал чемпионаты мира в 2018 и 2019 годах, мы все надеялись на его успешное выступление на Играх в Токио. В финале российский борец стойко выдержал сопротивление сильного оппонента из Индии и уверенно выиграл своё первое олимпийское золото в карьере. Для Артура Найфонова схватка за бронзу также получилась очень напряжённой. Поздравляю тренеров нашей национальной команды и Федерацию спортивной борьбы России с олимпийскими медалями! Желаю удачи российским борцам на Играх в Токио», — цитирует слова Матыцина пресс-служба Минспорта.

Ранее сообщалось, что россияне завоевали пять медалей в 13-й день Олимпиады в Токио.